Liga MX Discusión entre Pumas y Pachuca antes del inicio del partido en C.U. Los ánimos se calentaron durante el calentamiento del partido de vuelta de las Semifinales del Clausura 2026.

Video ¡Pumas y Pachuca discuten previo al inicio del partido en CU!

Se calentaron los ánimos en la cancha del Estadio Olímpico Universitario previo al inicio del partido Pumas vs. Pachuca de la vuelta de Semifinales del Torneo Clausura 2026.

TUDN pudo captar el momento en el que el cuerpo técnico y algunos jugadores de ambos equipos discutieron durante el calentamiento, minutos antes de que comenzara el partido que definirá al segundo finalista de la Liga MX.

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El conato de bronca solo fue de palabras y, por el momento, se desconoce el motivo que lo originó. Habrá que esperar si Efraín Juárez o Esteban Solari deciden aclarar el suceso al final del encuentro, durante la conferencia de prensa.

Pachuca ganó el duelo de ida por 1-0 con gol de Oussama Idrissi. Los Tuzos clasifican a la Final empatando o ganando por cualquier marcador.

Mientras que a Pumas también le basta ganar por cualquier marcador, ya que cuenta con la ventaja del criterio de posición de la tabla.

El ganador del Pumas vs. Pachuca se medirá en la Final a Cruz Azul que eliminó a Chivas en el Estadio Jalisco tras ganar la vuelta por 2-1.