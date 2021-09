Jonathan Dos Santos: Mis opciones para ir al América son nulas

"Mis opciones para ir al CA son NULAS por ahora. Terminó este año contrato con el Galaxy pero nunca he pensado en irme, es más, hasta ahora no he hablado formalmente con ningun club y ya queda muy poco para que acabe la temporada. Aún así sabiendo que no es no es el mejor de los escenarios para mí sigo a la espera de que el LA Galaxy me haga una oferta. Está claro que si no se da tendré que irme por muy doloroso que sea", explicó el mexicano en sus redes sociales.