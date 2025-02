Joaquín Beltrán deja dura frase y manda dardo a directiva de Pumas

“Vive Universidad en un momento difícil. Me parece que era una situación insostenible lo de Gustavo . Creo que, aunque era parte del problema porque al final de cuentas es el responsable del equipo, evidentemente adentro de la cancha hay jugadores que tienen que tomar decisiones y a veces, cuando viene un corte de un director técnico, también hay que analizar lo que se está haciendo a nivel directivo”, dijo Beltrán.

Sin embargo, el ‘Capi’ también señaló que la salida del DT argentino no solucionará el principal problema que tiene el equipo.

“Lo que yo te puedo decir desde afuera, David, porque no estoy tan vinculado con el equipo en la actualidad, es que Pumas se ha alejado de su filosofía, se ha alejado de su mística y creo que al final de cuentas el tiempo lo ha ido cobrando. Hoy ves muy pocos canteranos, ves muchos jugadores no formados en México. En fin, situaciones que creo que se han conjugado para que hoy Pumas esté pasando la situación que está viviendo”, resaltó Beltrán.