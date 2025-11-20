¿José Juan Macías se va de Pumas tras su lesión? Esto es lo que se sabe

Video El futuro de JJ Macías con Pumas es incierto, tras lesión

José Juan Macías podría salir de Pumas después de que volviera a lesionarse y hay posibilidades de que en los próximos días se sepa el futuro del delantero mexicano.

Acorde con Rodrigo Celorio, reportero de TUDN, Macías tiene previsto anunciar su desvinculación del Club Universidad después de que tendrá qué enfrentar un largo proceso de rehabilitación.

Macías llegó a Pumas con un contrato de seis meses, con opción de extender el vínculo por un año más, por lo que, todo parece indicar, no habrá dicha extensión de su vínculo.

José Juan Macías tuvo un contrato similar con Santos Laguna, supeditado a su estado físico o a las lesiones que podría tener. Finalmente, 'JJ' tuvo qué salir del conjunto lagunero.

José Paradela cayó sobre la rodilla de José Juan Macías, lo que originó una rotura de ligamento cruzado en la rodilla y un tiempo de recuperación de aproximadamente nueve meses.