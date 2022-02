Aguirre: "El entorno no te debe afectar, si te afecta no sirves"

"No es algo que puedo controlar, yo controlo mi equipo, entrenamientos, en los partidos, intentar el rival no haga su juego, ganar partidos, puntos, títulos a eso nos dedicamos todos los tecnicos yo lo demás no puedo tampoco quiero, estamos sujetos a esto al entorno y el entorno no te debe afectar, si te afecta no sirves para esto".