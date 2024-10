En entrevista con David Faitelson en Faitelson sin Censura de TUDN, Borgetti destacó incluso que Chicharito, como máximo goleador histórico de la Selección Mexicana, es alguien que no se puede descartar, a pesar de su momento actual.

"Es posible, nada más que deje de lesionarse. No está retirado, ¿qué pasó? Es el goleador de la selección, seguramente (sus mejores días ya pasaron), no es que lo descarte, hay que darle la oportunidad que pueda competir, las lesiones no lo han dejado".