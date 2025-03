En la referida entrevista, Pereira recordó la Final ante Tigres en el Clausura 2017, último título del Rebaño en la Liga MX, y señaló que las cosas no eran tan distintas como lo son ahora y que se consiguió también con puros jugadores mexicanos, por lo que no cree que el meter extranjeros sea una solución para los rojiblancos.

"Jugamos con individualidaes contra Tigres, el mejor momento de Nahuel, Gignac, tenían un equipazo, y competimos porque teníamos un sistema de juego, nos rompíamos la mamá, Matías no nos dejaba que nos cayéramos, era frontal, quien estuviera bien iba a jugar, ese vestidor nunca me había tocado", agregó.

"Es de las partes que me molestan, no dejar trabajar para emitir un juicio, de Gerardo Espinoza, solo con los comentarios que tengo de amigos en Chivas, es que es un tipo que le gusta trabajar, intenso, el cómo mejorar, depende mucho de un grupo que le crea, con Matías, al principio emitimos un juicio de que no conoce la liga, no sabíamos quién es, pero como entrenador no sabíamos lo que nos esperaba, abogamos por 'Chepo'... si se emiten juicios en los medios de decir que es un DT inmaduro, cabrón, ¿cómo va a ganar algo? Perdón mi francés, ¿cómo lo vas a ver si no le das la oportunidad? Digo de emitir un juicio, agarró al equipo en una etapa muy brava, él apenas empieza".