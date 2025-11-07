Una de las grandes figuras a nivel mundial que han llegado al América, sin duda fue Iván Zamorano, quien aceptó no tenía idea de la verdadera grandeza del club antes de su llegada.

"A mi me habían dicho, pero me di cuenta cuando llegue al América la grandeza que tenía el club, el América es impresionante, lo grande que es, la grandeza que tiene".

En entrevista con Josep Pedrerol en el Cafelito, Bam-Bam aclaró que sintió una gran responsabilidad con las Águilas ya que llevaban 13 años sin levantar el título del futbol mexicano.

"Llegué a un club grande, pero que tenía 13 años que no era campeón, entonces era una gran responsabilidad, de hecho, viniendo del Real Madrid, del Inter de Milán, el Sevilla era una gran responsabilidad, pero lo hicimos campeón".

Finalmente, Zamorano reveló que en un principi o tuvo dudas en venir a jugar a México, pero al final se llevó una gran experiencia de la que no se arrepiente.