Iván Zamorano habla de su experiencia a su paso por el América
El exdelantero de las Águilas, Iván Zamorano, habla de lo que vivió durante su estancia en el equipo de Coapa y cómo lo ve ahora.
Una de las grandes figuras a nivel mundial que han llegado al América, sin duda fue Iván Zamorano, quien aceptó no tenía idea de la verdadera grandeza del club antes de su llegada.
"A mi me habían dicho, pero me di cuenta cuando llegue al América la grandeza que tenía el club, el América es impresionante, lo grande que es, la grandeza que tiene".
En entrevista con Josep Pedrerol en el Cafelito, Bam-Bam aclaró que sintió una gran responsabilidad con las Águilas ya que llevaban 13 años sin levantar el título del futbol mexicano.
"Llegué a un club grande, pero que tenía 13 años que no era campeón, entonces era una gran responsabilidad, de hecho, viniendo del Real Madrid, del Inter de Milán, el Sevilla era una gran responsabilidad, pero lo hicimos campeón".
Finalmente, Zamorano reveló que en un principi o tuvo dudas en venir a jugar a México, pero al final se llevó una gran experiencia de la que no se arrepiente.
"Te juro que al principio, estando 13 años en Europa, yo tenía dudas de ir a México y no me equivoqué, creo que elegí perfectamente, en el América fui feliz, hasta el día cuando voy a México pareciera que no me hubiera ido nunca, fueron dos años espectaculares que la pasé muy bien".
El América cerrará la fase regular del Torneo Apertura 2025 cuando se enfrente al Toluca en encuentro de la Jornada 17 de la Liga MX.