Sobre sus objetivos en el América, el exmediocampista de León comentó en una charla con Juan Carlos Díaz en Coapa: “Principalmente es demostrar, quiero jugar, la oportunidad se me dio y no la voy a desaprovechar.

“En el club anterior (León) me habían dicho que no entraba en planes, uno queda preocupado por no poder jugar. Te queda ese remordimiento de no poder demostrar más para poder enseñarle a los otros equipos que estoy bien, listo”, señaló