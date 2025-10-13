Video ¡Alarmas! Isaías Violante sale en camilla por terrible lesión ante Chivas

América sumará una nueva baja ante Cruz Azul este fin de semana al confirmarse la lesión de Isaías Violante que sufrió ante Chivas en amistoso el pasado fin de semana.

El mediocampista estará sujeto a evolución para su regreso a las canchas, pero el desgarre seguramente le hará perderse el resto del torneo regular y la posibilidad de volver para la Liguilla.

PUBLICIDAD

"El Club América informa que nuestro jugador Isaías Violante presenta una lesión muscular del bíceps femoral derecho", se lee en el parte médico de parte de las Águilas.

Isaías Violante se une a las ausencias conocidas de José 'Pantera' Zúñiga, así como Henry Martín y Jonathan dos Santos que se mantienen entre algodones en las útimas semanas.

La otra baja segura es la de Dagoberto Espinoza tras la rotura de ligamentos que tuvo hace unas semanas en partido de la Liga MX.

América y Cruz Azul se enfrentarán en la Jornada 13 del Apertura 2025, en compromiso que se disputará en el Estadio Olímpico Universitario este 18 de octubre.