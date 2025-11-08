Tras una nueva derrota del León, ahora ante Puebla, el técnico esmeralda, Nacho Ambriz, habló un poco de la despedida de James Rodríguez, a quien le pidió disfrutar de su último partido aunque no fuera el ideal.

"Le pedí antes del partido que lo disfrutara, que de alguna u otra manera no era una despedida como la que él hubiera querido, buscando otro tipo de partido".

A pesar de que los Panzas Verdes no pudieron accesar a la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX, Ambriz aseguró que el colombiano se fue agradecido con el trato de la afición, misma que se quedará con un grato recuerdo de él.

"La verdad que el cariño de la gente se lo mostró cuado salió, él también lo agradece y le dije 'a donde vayas siempre dejarás un buen recuerdo en México' y desearle lo mejor".

Finalmente, tras la derrota en casa 1-2 ante Puebla, el estratega del León confesó que también recibió algunas palabras de James Rodríguez, aunque esas prefirió no compartirlas ya que las considera muy personales.