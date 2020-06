“Le llamaron a mi representante para decirle que querían comprar mi imagen para sacar anuncios de productos de cara al Mundial. Yo dije que si querían comprar mi imagen me tenían que dar una cantidad aproximada a lo que yo sentía que iba a ganar durante el año o dos años previos al Mundial, pero ellos querían hacer el negocio conmigo y que yo saliera gratis y les dije ‘no, paguénme dinero extra por mi imagen y así pueden explotarla’ y no accedieron”, contó Sánchez en un live de Instagram a Félix Fernández , analista de TUDN .

“A partir de ahí me empezaron a hacer la guerra sucia, no había entrevistas, no se hablaba nada de mi, empezaron a hacerme la vida un poco imposible. Entonces le dije a mi representante ‘finalizando la temporada me quiero marchar a donde sea’, uno de los equipos interesados fue el Rayo Vallecano, si me fui ahí no fue por gusto, fue por dignidad”, agregó.