Liga MX Una bebé, lo único cierto en el futuro de Bogusz El delantero polaco de Cruz Azul y su prometida anunciaron su llegada vía redes sociales.

Video Mateusz Bogusz quiere irse de Cruz Azul y este sería su nuevo equipo

En medio de la tormenta sobre su salida o no de Cruz Azul, Mateusz Bogusz y su prometida Wiktoria Wychowska anunciaron en redes sociales que están esperando a una nena.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Wychowska, con una serie de fotos de ella y el atacante de La Máquina con un ultrasonido, ropita de bebé o mostrando la panza, que dio a conocer la noticia.

Además se puede leer un mensaje que acompañaba las imágenes: " Ella está en camino".

En junio del año pasado la pareja ya había anunciado su compromiso, también por la misma vía, y en alguna de las fotos del anuncio del embarazo se puede ver.

En la actualidad futbolística, el seleccionado polaco se ausentó los primeros días de entrenamiento de enero del Cruz Azul de cara al Clausura 2026 y a su regreso dejó en claro que su intención es salir de la institución.

Según información de Adrián Esparza, de TUDN, Bogusz se presentó en las instalaciones de La Noria y en una charla con la directiva el atacante les externó que desea dejar el plantel.

El futuro del polaco podría estar en la MLS, ya que La Máquina tiene una oferta de Houston Dynamo y estaría dispuesto a venderlo en caso de que el cuadro norteamericano presente una buena oferta por el atacante.

Bogusz llegó a Cruz Azul en enero del 2025 y en un año con el equipo solo pudo anotar tres goles en 39 partidos disputados.