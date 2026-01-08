    Liga MX

    Una bebé, lo único cierto en el futuro de Bogusz

    El delantero polaco de Cruz Azul y su prometida anunciaron su llegada vía redes sociales.

    Por:
    TUDN
    add
    Síguenos en Google
    Video Mateusz Bogusz quiere irse de Cruz Azul y este sería su nuevo equipo

    En medio de la tormenta sobre su salida o no de Cruz Azul, Mateusz Bogusz y su prometida Wiktoria Wychowska anunciaron en redes sociales que están esperando a una nena.

    Fue a través de su cuenta de Instagram que Wychowska, con una serie de fotos de ella y el atacante de La Máquina con un ultrasonido, ropita de bebé o mostrando la panza, que dio a conocer la noticia.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Lo que falta para que Héctor Herrera y Erick Gutiérrez regresen a Pachuca
    1 mins

    Lo que falta para que Héctor Herrera y Erick Gutiérrez regresen a Pachuca

    Liga MX
    La razón por la que Agustín Palavecino no fichó con América para el Clausura 2026
    1 mins

    La razón por la que Agustín Palavecino no fichó con América para el Clausura 2026

    Liga MX
    Pedro Caixinha revela que lo motivó a regresar a la Liga MX
    2 mins

    Pedro Caixinha revela que lo motivó a regresar a la Liga MX

    Liga MX
    La razón por la que Miguel Borja no puede jugar con Cruz Azul en la Jornada 1
    1 mins

    La razón por la que Miguel Borja no puede jugar con Cruz Azul en la Jornada 1

    Liga MX
    Pedro Caixinha explica las razones que lo motivaron a regresar a la Liga MX
    2:15

    Pedro Caixinha explica las razones que lo motivaron a regresar a la Liga MX

    Liga MX
    Así visualiza Pedro Caixinha el proyecto con FC Juárez
    1:52

    Así visualiza Pedro Caixinha el proyecto con FC Juárez

    Liga MX
    La herida sigue abierta: Afición de Rayados pide no homenajear a Toluca
    1 mins

    La herida sigue abierta: Afición de Rayados pide no homenajear a Toluca

    Liga MX
    ¡Xolos confirma fichaje del delantero venezolano Josef Martínez!
    1 mins

    ¡Xolos confirma fichaje del delantero venezolano Josef Martínez!

    Liga MX
    Juan Carlos Osorio tendría en la mira a Armando González
    1 mins

    Juan Carlos Osorio tendría en la mira a Armando González

    Liga MX
    'Turco' Mohamed adelanta cuarto refuerzo del Toluca para el Clausura 2026
    2 mins

    'Turco' Mohamed adelanta cuarto refuerzo del Toluca para el Clausura 2026

    Liga MX

    Además se puede leer un mensaje que acompañaba las imágenes: " Ella está en camino".

    En junio del año pasado la pareja ya había anunciado su compromiso, también por la misma vía, y en alguna de las fotos del anuncio del embarazo se puede ver.

    En la actualidad futbolística, el seleccionado polaco se ausentó los primeros días de entrenamiento de enero del Cruz Azul de cara al Clausura 2026 y a su regreso dejó en claro que su intención es salir de la institución.

    Según información de Adrián Esparza, de TUDN, Bogusz se presentó en las instalaciones de La Noria y en una charla con la directiva el atacante les externó que desea dejar el plantel.

    El futuro del polaco podría estar en la MLS, ya que La Máquina tiene una oferta de Houston Dynamo y estaría dispuesto a venderlo en caso de que el cuadro norteamericano presente una buena oferta por el atacante.

    Bogusz llegó a Cruz Azul en enero del 2025 y en un año con el equipo solo pudo anotar tres goles en 39 partidos disputados.

    Video Se revela paradero de Mateusz Bogusz tras ausencia en Cruz Azul
    Relacionados:
    Liga MXMateusz BoguszCruz Azul

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Tráiler: Toros Neza
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX