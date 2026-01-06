Liga MX Mateusz Bogusz quiere irse de Cruz Azul y este sería su nuevo equipo El delantero polaco no pudo brillar con la Máquina a lo largo del 2025.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Mateusz Bogusz quiere irse de Cruz Azul y este sería su nuevo equipo

La etapa de Mateusz Bogusz en el Cruz Azul estaría llegando a su fin. Luego de ausentarse de los primeros entrenamientos del equipo de cara al Clausura 2026, el futbolista polaco dejó claro que su intención es salir de la institución.

De acuerdo con información de Adrián Esparza, reportero de TUDN, Bogusz se presentó en las instalaciones de la Noria y en una charla con la directiva el atacante les externó que desea salir del plantel.

PUBLICIDAD

El futuro del polaco sería la MLS ya que la Máquina tiene una oferta de Houston Dynamo y estaría dispuesto a venderlo en caso de que el cuadro norteamericano presente una buena oferta por el atacante que no pudo brillar en la Liga MX.

Mientras se define su futuro, el mediocampista entrenó por separado del resto del plantel.

Mateusz Bogusz llegó a Cruz Azul en enero del 2025 y donde en un año con el equipo solo pudo anotar tres goles en 39 partidos disputados.