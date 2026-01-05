    Cruz Azul

    Mateusz Bogusz regresa a México para definir su futuro con Cruz Azul

    El delantero polaco se presentaría a las instalaciones de La Noria este martes, en Día de Reyes, para definir su futuro.

    Por:Erick Morales Baca
    Luego de ausentarse sin permiso durante una semana a los entrenamientos, cual si fuera regalo de Reyes, todo indica que finalmente Cruz Azul ya contará con la presencia de uno de sus jugadores internacionales.

    Se trata de Mateusz Bogusz, quien debió presentarse a pruebas médicas y físicas, así como a los entrenamientos con La Máquina desde el pasado 29 de diciembre y hasta el momento no lo ha hecho, aunque al parecer ya hubo contacto con la directiva.

    Según información del reportero de TUDN, Adrián Esparza Orteo, el atacante polaco estaría por arribar a la Ciudad de México para reportar con el Cruz Azul este martes 6 de enero, Día de Reyes, y unirse a los entrenamientos con el resto de la plantilla.

    Según información del reportero, de haber sanción debida a su prolongada ausencia, esta se manejaría de manera interna, por lo que no se le informaría a la afición las medidas a tomar.

    También se especula que Mateusz Bogusz llegaría a las instalaciones de La Noria a fin de entablar una plática con directiva y cuerpo técnico celeste sobre su futuro en el equipo, por lo que su permanencia a cargo de Nicolás Larcamón no sería del todo segura.

    El Cruz Azul debutará en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX este sábado 10 de enero, en la Jornada 1, cuando visite al León en el Estadio Nou Camp en punto de las 7:00 de la noche de la Ciudad de México.

    Cruz Azul

