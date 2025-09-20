La Jornada 9 de la Liga MX Apertura 2025 se acerca y promete un emocionante enfrentamiento entre el Pachuca y el Querétaro. Este partido se llevará a cabo el próximo 20 de septiembre de 2025 en el estadio Hidalgo, donde ambos equipos buscarán sumar puntos cruciales en su camino hacia la liguilla.

Pachuca, conocido por su sólida trayectoria en el futbol mexicano, se enfrentará a un Querétaro que ha mostrado un crecimiento notable en las últimas temporadas.

Históricamente, el Pachuca ha sido un club con una rica historia en la Liga MX, siendo uno de los equipos más exitosos en el país. Por su parte, el Querétaro ha tenido sus altibajos, pero siempre ha demostrado ser un rival competitivo.

Si quieres saber dónde podrás ver este emocionante duelo por televisión, ¡sigue leyendo para no perderte ningún detalle!

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO PACHUCA VS. QUERÉTARO DE LA JORNADA 9

Pachuca llega al partido con la moral alta tras haberse impuesto a Cruz Azul en su último encuentro, lo que les da confianza para enfrentar a un Querétaro que, por su parte, cayó ante León y busca redimirse en esta difícil visita.

Ambos equipos se presentan con la necesidad de sumar puntos, pero mientras los locales parecen reforzados, los visitantes enfrentan la presión de revertir su situación.

Cuándo es el Pachuca vs. Querétaro : el juego es el sábado, 20 de septiembre de 2025 en el Hidalgo.

: el juego es el sábado, 20 de septiembre de 2025 en el Hidalgo. A qué hora es el Pachuca vs. Querétaro : el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 7:00PM tiempo del Este, 6:00PM tiempo del Centro y 4:00PM tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 7:00PM tiempo del Este, 6:00PM tiempo del Centro y 4:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Pachuca vs. Querétaro: El evento estará disponible en los Estados Unidos a través de ViX.