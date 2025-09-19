Video ¡Rueda el balón en Aguascalientes! Necaxa recibe a Puebla en la J9

La Jornada 9 de la Liga MX Apertura 2025 se acerca y los aficionados están listos para disfrutar de un emocionante encuentro entre el Necaxa y el Puebla. Este partido se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre de 2025 en el Estadio Victoria, donde ambos equipos buscarán sumar puntos cruciales en su camino hacia la liguilla.

A lo largo de la historia, el Necaxa ha sido conocido por su sólida defensa, mientras que Puebla ha destacado por su capacidad ofensiva, lo que promete un duelo interesante en el terreno de juego.

Los seguidores de la Liga MX no querrán perderse este enfrentamiento, ya que cada partido cuenta en la búsqueda del título. Si te preguntas dónde podrás ver este emocionante choque entre el Necaxa y el Puebla, ¡sigue leyendo! Te proporcionaremos toda la información necesaria para que no te pierdas ni un minuto de la acción en la pantalla.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO NECAXA VS. PUEBLA DE LA JORNADA 9

Necaxa llega al partido con la moral en alto tras rescatar un punto frente a FC Juárez, aunque aún persisten algunas dudas en su juego. Por su parte, Puebla, que cayó ante Toluca, buscará redimirse y revertir su situación, presionado por la necesidad de sumar puntos.

Cuándo es el Necaxa vs. Puebla : el juego es el viernes, 19 de septiembre de 2025 en el Victoria.

: el juego es el viernes, 19 de septiembre de 2025 en el Victoria. A qué hora es el Necaxa vs. Puebla : el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 9:00PM tiempo del Este, 8:00PM tiempo del Centro y 6:00PM tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 9:00PM tiempo del Este, 8:00PM tiempo del Centro y 6:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Necaxa vs. Puebla: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de ViX; en Estados Unidos velo por TUDN, tudn.com, app de TUDN.