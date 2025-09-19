Horario y dónde ver el Cruz Azul vs. FC Juárez del Apertura 2025

Video ¡Inicia la transmisión! ¡Cruz Azul vs Juárez de la Liga MX AQUÍ!

Este partido, que se llevará a cabo el 19 de septiembre de 2025, es una gran oportunidad para que ambos equipos busquen sumar puntos importantes en la tabla. Cruz Azul, conocido por su sólida trayectoria en el futbol mexicano, se medirá ante un FC Juárez que ha mostrado un crecimiento notable en las últimas temporadas.

Los aficionados estarán atentos a este duelo, ya que ambos equipos tienen mucho en juego. Cruz Azul, con su rica historia en la Liga MX, buscará aprovechar la localía, mientras que FC Juárez intentará sorprender y llevarse los tres puntos. Si quieres saber dónde podrás ver este emocionante partido por televisión, ¡sigue leyendo para no perderte ningún detalle!

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO CRUZ AZUL VS. FC JUÁREZ DE LA JORNADA 9

Cruz Azul llega al partido con la moral alta tras haberse impuesto a Pachuca en su último encuentro, lo que les da confianza y los coloca en una buena posición para enfrentar a su rival.

Por su parte, FC Juárez, que rescató un punto ante Necaxa, buscará mejorar su rendimiento y dejar atrás las dudas que han surgido en su juego reciente.

Cuándo es el Cruz Azul vs. FC Juárez : el juego es el viernes, 19 de septiembre de 2025 en el Olímpico Universitario.

: el juego es el viernes, 19 de septiembre de 2025 en el Olímpico Universitario. A qué hora es el Cruz Azul vs. FC Juárez : el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 9:00PM tiempo del Este, 8:00PM tiempo del Centro y 6:00PM tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 9:00PM tiempo del Este, 8:00PM tiempo del Centro y 6:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Cruz Azul vs. FC Juárez: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de ViX; en Estados Unidos velo por ViX.