    Horario y dónde ver el Atlético de San Luis vs. Tijuana de la Liga MX Apertura 2025

    Consulta dónde y a qué hora ver el partido de la Jornada 8 de la Liga MX Apertura entre Atlético de San Luis y Tijuana.

    TUDN
    Video Tijuana quiere agudizar la crisis del Atlético San Luis

    La Jornada 8 de la Liga MX Apertura 2025 promete ser emocionante y uno de los encuentros más esperados es el que enfrentará al Atlético de San Luis contra Tijuana en el estadio Alfonso Lastras Ramírez.

    Este partido, que se llevará a cabo el 14 de septiembre de 2025, no solo es crucial para ambos equipos en su búsqueda por los primeros lugares de la tabla, sino que también revive una rivalidad que ha dado mucho de qué hablar en temporadas anteriores.

    El Atlético de San Luis, conocido por su garra y determinación, buscará aprovechar la localía para sumar puntos valiosos, mientras que Tijuana, con su estilo de juego dinámico, intentará llevarse la victoria a casa. Ambos equipos han tenido un historial interesante en la Liga MX, lo que añade un extra de emoción a este enfrentamiento.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO ATLÉTICO DE SAN LUIS VS. TIJUANA DE LA JORNADA 8

    Atlético de San Luis llega con la necesidad de mejorar tras una reciente derrota que dejó un sabor amargo, buscando recuperar la confianza en casa.

    Por su parte, Tijuana se presenta con la moral alta después de una victoria convincente, lo que les da un impulso extra para enfrentar este desafío.

    • Cuándo es el Atlético de San Luis vs. Tijuana: el juego es el domingo, 14 de septiembre de 2025 en el Alfonso Lastras Ramírez.
    • A qué hora es el Atlético de San Luis vs. Tijuana: el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 9:00PM tiempo del Este, 8:00PM tiempo del Centro y 6:00PM tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Atlético de San Luis vs. Tijuana: El evento estará disponible en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com, app de TUDN.

    Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de TUDN.

