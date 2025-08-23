Mazatlán FC
Horario y dónde ver el Mazatlán vs. Tigres de la Jornada 6 del Apertura 2025
Los Cañoneros se volverán a medir a un equipo regio tras perder ante Rayados la fecha pasada.
Video ¡Duelo de despechados! Mazatlán y Tigres se miden en la Jornada 6
Mazatlán FC y Tigres se enfrentarán en la Jornada 6 del Torneo Apertura 2025; el duelo se disputará este sábado 23 de agosto en el Estadio El Encanto.
Los Cañoneros de Robert Dante Siboldi buscarán su revancha ante un equipo regio luego de perder 3-2 la fecha pasada en su visita al Monterrey.
Mientras que los Tigres de Guido Pizarro vienen de sufrir una dolorosa remontada de 1-3 ante América en el Volcán.
Mazatlán vs. Tigres: Horario y dónde ver el partido de Jornada 6 de Liga MX
- Fecha: Sábado 23 de agosto del 2025.
- Hora: 7 pm Centro de México, y a las 9 pm Este, 8 pm Centro y 6 pm Pacífico en Estados Unidos.
- Dónde ver: En Estados Unidos disfruta el encuentro por ViX, mientras que en México lo podrás ver por TV Azteca.
En su último enfrentamiento, en la Jornada 2 del Clausura 2025, Tigres derrotó 2-1 a Mazatlán en el Estadio Universitario con gol de Jesús Garza (70’) y un autogol de Hugo González (78’).
Tigres llega al compromiso en el sexto lugar de la tabla del Torneo Apertura 2025 con nueve puntos, mientras que Mazatlán es onceavo con cinco unidades.
