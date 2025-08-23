Horario y dónde ver el Mazatlán vs. Tigres de la Jornada 6 del Apertura 2025

Video ¡Duelo de despechados! Mazatlán y Tigres se miden en la Jornada 6

Mazatlán FC y Tigres se enfrentarán en la Jornada 6 del Torneo Apertura 2025; el duelo se disputará este sábado 23 de agosto en el Estadio El Encanto.

Los Cañoneros de Robert Dante Siboldi buscarán su revancha ante un equipo regio luego de perder 3-2 la fecha pasada en su visita al Monterrey.

Mientras que los Tigres de Guido Pizarro vienen de sufrir una dolorosa remontada de 1-3 ante América en el Volcán.

Mazatlán vs. Tigres: Horario y dónde ver el partido de Jornada 6 de Liga MX

Fecha: Sábado 23 de agosto del 2025.

Sábado 23 de agosto del 2025. Hora: 7 pm Centro de México, y a las 9 pm Este, 8 pm Centro y 6 pm Pacífico en Estados Unidos.

7 pm Centro de México, y a las 9 pm Este, 8 pm Centro y 6 pm Pacífico en Estados Unidos. Dónde ver: En Estados Unidos disfruta el encuentro por ViX, mientras que en México lo podrás ver por TV Azteca.