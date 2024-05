Henry Martín , delantero del Club América , descartó que sienta molestia por no ser incluido en la convocatoria de la Selección Mexicana para encarar la Copa América 2024 y, por el contrario, dejó en claro que es benéfico que haya oportunidad para jugadores más jóvenes en el Tri.

“No, no, no, no, para nada (está molesto), es algo que se tenía que hacer y que tienen que seguir insistiendo, llevando jóvenes que también puedan mostrarse. Es una gran competencia la que se viene y que con mucho orgullo tienen que respetar al país”.