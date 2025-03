Héctor Herrera revela la dolorosa razón por la que se operó el rostro

En entrevista con La Saga de Adela Micha , HH aclaró que solo se ha hecho dos retoques en su rostro: “Yo me operé las orejas y la nariz, mucha gente cree que me hice muchas más cosas, pero no”.

“Creen que me puse hasta dientes, pero no, son mis dientes naturales; piensan que me puse injerto de barba, no me puse barba. Solo fue la nariz y las orejas”, añadió el futbolista de 34 años.