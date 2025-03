"No sé si has visto el comunicado que ella sacó del tema del divorcio, a raíz de eso se han generado muchas especulaciones, que ella está saliendo con un excompañero mío, que si lo hace lo podría hacer porque es una mujer libre, no lo están haciendo, la han criticado mucho, ha recibido muchos comentarios negativos que me parece injusto, es la menos culpable de nuestra ruptura.

"Yo estoy acostumbrado a las críticas y tampoco intento verlo mucho, me parece injusto y no me gusta, me duele lo que está pasando, el que cometió el error fui yo, no me parece muy bueno que la estén acusando o hasta memes de cosas que no hizo", comentó el jugador de los Diablos Rojos.