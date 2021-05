“Por eso ha sido grande. Nada ha sido regalado, no es que hayamos pasado esta primera etapa caminando, todo tiene un trabajo previo en la semana, un análisis. Desde la pretemporada ha sido duro, el hecho de no tener una preparación por la pandemia, detalles que la tele o la afición no ven porque no están en el día a día con nosotros; tenemos que superar millones de pruebas de COVID, bajas de compañeros por lesión por no tener una buena pretemporada, bajas de 15 días por prevención por Covid de algunos cuando están sanos y pierden el ritmo, cuerpo técnico nuevo, algunos jugadores nuevos, mucho jugador joven", agregó Guillermo Ochoa.