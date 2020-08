Guillermo Almada: “Nos llevamos un triunfo valioso”

"Me gustó el equipo, la verdad generamos una cantidad de situaciones, sobre todo en el 11 vs. 11, quizás en un momento fue muy friccionado y nos quitó ritmo futbolístico, se emparejó para abajo. Nos llevamos un triunfo valioso, la expulsión de Torres fue por medio segundo que retuvo el balón, fue totalmente injusta la expulsión de Torres sobre todo por la segunda amarilla, pero sucedió de esta manera, tenemos que seguir aprendiendo de esto en los partidos venideros", comentó Almada .

"No me gustaría opinar del VAR, quiero disfrutar del triunfo con los futbolistas, si hay que hacer una corrección no lo haré público, ojalá eso sea ecuánime en todas las fechas, no quiero analizar a profundidad eso y que todo dependa de nosotros", agregó.