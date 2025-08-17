Toluca vino de atrás para empatar a un gol con los Pumas, en lo que fue uno de los encuentros más atractivos de la Jornada 5 del Apertura. El autor del tanto del empate, Jesús Angulo, habló de lo que significa anotarle a un guardameta histórico como lo es Keylor Navas.

El futbolista de los Diablos Rojos aseguró que el portero de Pumas es un jugador con mucha jerarquía, de gran experiencia, de una gran carrera y hacerle un gol es una motivación muchísimo más importante.

“Contento por ayudar al equipo con un gol, siempre es bueno sumar, aunque no es el resultado que queríamos, me entiendo muy bien con mis compañeros, sabía que si tocaba y seguía me la iban a dejar ahí entonces, feliz por el gol y por el resultado no tanto, pero se vienen más partidos y hay que levantar la cara”, agregó Angulo.

Sobre el partido ante Pumas destacó que fue un partido difícil, lo trabajaron en la semana y al final hubo pequeños errores, que les costaron el partido. “Nos vamos con un trago amargo, obviamente queríamos ganar”.

EL GRAN AUSENTE DE LOS DIABLOS ROJOS

Jesús Angulo habló sobre la ausencia de Alexix Vega, quien no vio actividad en el partido ante los Universitarios, por ser un jugador importante, diferente, saben la importancia que tiene y pronto regresará con ellos. “Cuando tengamos plantel completo pelearemos aún más”.