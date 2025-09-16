Video ¡De nuevo a recuperación! Gignac en baja con los Tigres

Los Tigres de Guido Pizarro han tenido un arranque aceptable en el Apertura 2025 de la Liga MX, aunque en su último juego no pudieron marcar diferencia en casa ante León.

El próximo partido de los de la UANL será ante Chivas el próximo domingo en la cancha del Akron, en partido pendiente de la Jornada 1, después enfrentarán a los Pumas en la CDMX.

A este par de partidos, André-Pierre Gignac no podrá tener actividad por una lesión, así lo informó Tigres a través de su cuenta de X.

“Informamos a nuestra afición que André-Pierre Gignac presenta un golpe en la rodilla derecha, por lo que su reincorporación al trabajo grupal quedará sujeta a su evolución”.