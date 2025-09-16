    Tigres

    Tigres informa que André-Pierre Gignac presenta una lesión y será baja ante Chivas

    El delantero francés no podrá ver actividad con los felinos y se enfocará en su recuperación.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video ¡De nuevo a recuperación! Gignac en baja con los Tigres

    Los Tigres de Guido Pizarro han tenido un arranque aceptable en el Apertura 2025 de la Liga MX, aunque en su último juego no pudieron marcar diferencia en casa ante León.

    El próximo partido de los de la UANL será ante Chivas el próximo domingo en la cancha del Akron, en partido pendiente de la Jornada 1, después enfrentarán a los Pumas en la CDMX.

    A este par de partidos, André-Pierre Gignac no podrá tener actividad por una lesión, así lo informó Tigres a través de su cuenta de X.

    “Informamos a nuestra afición que André-Pierre Gignac presenta un golpe en la rodilla derecha, por lo que su reincorporación al trabajo grupal quedará sujeta a su evolución”.

    El delantero francés ha venido a menos debido a las lesiones constantes, en este Apertura 2025 solo ha tenido minutos en cuatro partidos para sumar 115 minutos con un gol, el torneo pasado solo disputó tres juegos para un total de 81 minutos, el resto estuvo lesionado.

