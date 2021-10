"Una de las cosas es muy importante que te den la confianza, cuando llegué a Chivas no hubo la suficiente confianza, o al menos así lo sentí, ya cuando llegó 'Vuce' me empezó a dar confianza. Es importante como jugador que te den confianza, si te llevaron es por algo, eso es importante y acá me la están dando, así que debo aprovecharla mucho”, dijo.