José Juan 'Gallito' Vázquez habló en exclusiva para TUDN sobre lo que fue su separación de Chivas en el Guard1anes 2020 por las indisciplinas y señaló que esa decisión no fue justa ni pareja por los antecedentes en el plantel .

"Yo siento que sí, no midieron con la misma vara, pero ni hablar… Mi esposa y mi hija se enteraron de las noticias, yo les expliqué la situación y nada más, me brindaron apoyo, eso también me dio mucha fuerza".