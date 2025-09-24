Chivas derrotó 3-0 a Necaxa en partido correspondiente a la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX, duelo que se disputó en la cancha del Estadio Akron y en el que brillaron los canteranos.

Sobre este tema, Gabriel Milito fue claro en su postura de darle minutos de juego a los jóvenes, pero dejó en claro que es de acuerdo con lo que ve y los resultados que otorgan al final, además destacó el triunfo que era importante para lo que viene en el torneo.

PUBLICIDAD

“ Respecto a los chicos que hicieron los goles, me pone muy contento por ellos, nuestra proyección cuando imaginamos darle minutos a los chicos de la casa y cuando tienen la oportunidad de marcar gol o tienen la posibilidad de jugar y tener un buen rendimiento, eso es lo que buscamos y queremos, no se trata de poner jugadores por poner “.

¿Cómo van los lesionados en Chivas?

Milito confirmó que el ‘Oso’ González regresará para el partido de la fecha once ante Puebla y dio a conocer que Erick Gutiérrez está próximo a reaparecer.

"El Oso va a estar recuperado, cumplió la fecha de suspensión, Piojo no y Guti yo creo que va a estar más no para este partido (Puebla) sino para el que viene (Pumas)”.

Por último habló del caso de Alan Pulido, quien ha tenido dos partidos en la banca tras recuperarse de la lesión que lo alejó de las canchas en varias jornadas.

“Pulido es una opción, no podemos jugar con cinco delanteros, tengo que ir eligiendo y en esa decisión que hay que tomar la voy tomando según lo que siento, según el rendimiento, según cómo los veo, Alan Pulido salió de una lesión, tuvo minutos al inicio y para el futuro si él se los gana seguirá teniendo minutos, nosotros intentamos no regalarle nada a nadie, que haya competencia interna y si quiere minutos que se los vaya ganando, así funcionamos como cuerpo técnico y como grupo, el grupo lo sabe”.