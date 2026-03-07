    Pumas UNAM

    Efraín Juarez se va satisfecho con la victoria de Pumas sobre Necaxa

    El técnico del cuadro universitario afirma que se llevan los tres puntos con todos los merecimientos.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    Video Efraín Juárez habla de los detalles que le hacen falta a Pumas

    Una vez que los Pumas se llevaron la victoria 1-0 sobre Necaxa, el técnico de los Universitarios, Efraín Juárez, se mostró satisfecho con el andar de sus jugadores en la cancha.

    "Parte de nuestro modelo de juego y lo que pretendemos es que seamos un equipo que tenga muy clara la idea desde la salida, que entienda perfectamente qué hacer en el último tercio".

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Necaxa vs. Pumas EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX
    2 mins

    Necaxa vs. Pumas EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX

    Liga MX
    Infección estomacal múltiple merma a Necaxa ante Pumas en la jornada 10 de Liga MX
    1 mins

    Infección estomacal múltiple merma a Necaxa ante Pumas en la jornada 10 de Liga MX

    Liga MX
    Jugadores del Necaxa juegan ante Pumas con infección estomacal
    1:16

    Jugadores del Necaxa juegan ante Pumas con infección estomacal

    Liga MX
    Aficionados de Chivas invaden centro de Guadalajara previo al Clásico Tapatío
    1:17

    Aficionados de Chivas invaden centro de Guadalajara previo al Clásico Tapatío

    Liga MX
    Resumen | Mazatlán se ensaña en casa y sorprende a León
    5:58

    Resumen | Mazatlán se ensaña en casa y sorprende a León

    Liga MX
    Liga MX anuncia cambio de horario en el partido Tigres vs. Querétaro
    1:14

    Liga MX anuncia cambio de horario en el partido Tigres vs. Querétaro

    Liga MX
    Kevin Mier está de regreso con Cruz Azul para competir con Andrés Gudiño
    1 mins

    Kevin Mier está de regreso con Cruz Azul para competir con Andrés Gudiño

    Liga MX
    Pedro Vite habla de las razones y sueños que lo unen a Pumas
    2 mins

    Pedro Vite habla de las razones y sueños que lo unen a Pumas

    Liga MX
    ¡Fuera dudas! Baños habla de la posibilidad de sumar un refuerzo por lesión
    2:15

    ¡Fuera dudas! Baños habla de la posibilidad de sumar un refuerzo por lesión

    Liga MX
    Amaury Vergara confiesa que hubo presión para que vendiera a Chivas
    2 mins

    Amaury Vergara confiesa que hubo presión para que vendiera a Chivas

    Liga MX

    Sobre la victoria que se dio en los últimos minutos en la cancha del Estadio Victoria ante un Necaxa que al parecer jugaba mermado, misma que no se había dado casi en cinco años, el estratega afirmó que fue con merecimientos.

    "Creo que hoy fuimos merecedores del triunfo, el equipo en ningún momento desde el minuto uno hasta el 98, siempre trató de ir por el arco rival en una cancha complicada, creo que tenía un tiempo que no se ganaba aquí también"

    Finalmente, Efraín Juárez dijo irse contento con la victoria conseguida con el tanto del Memote Martínez, ante un equipo comandado por un técnico con la experiencia de Martin Varini, quien les complicó las cosas en todo momento.

    " Me voy tranquilo con un rival importante y con un técnico que acaba de llegar, que había hecho muy bien las cosas en su antiguo equipo, pero sabíamos que iba a ser difícil la plaza, venir a jugar aquí y creo que nos vamos y somos justos merecedores del triunfo".

    Relacionados:
    Pumas UNAMNecaxa

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX