Pumas UNAM Efraín Juarez se va satisfecho con la victoria de Pumas sobre Necaxa El técnico del cuadro universitario afirma que se llevan los tres puntos con todos los merecimientos.

Video Efraín Juárez habla de los detalles que le hacen falta a Pumas

Una vez que los Pumas se llevaron la victoria 1-0 sobre Necaxa, el técnico de los Universitarios, Efraín Juárez, se mostró satisfecho con el andar de sus jugadores en la cancha.

"Parte de nuestro modelo de juego y lo que pretendemos es que seamos un equipo que tenga muy clara la idea desde la salida, que entienda perfectamente qué hacer en el último tercio".

Sobre la victoria que se dio en los últimos minutos en la cancha del Estadio Victoria ante un Necaxa que al parecer jugaba mermado, misma que no se había dado casi en cinco años, el estratega afirmó que fue con merecimientos.

"Creo que hoy fuimos merecedores del triunfo, el equipo en ningún momento desde el minuto uno hasta el 98, siempre trató de ir por el arco rival en una cancha complicada, creo que tenía un tiempo que no se ganaba aquí también"

Finalmente, Efraín Juárez dijo irse contento con la victoria conseguida con el tanto del Memote Martínez, ante un equipo comandado por un técnico con la experiencia de Martin Varini, quien les complicó las cosas en todo momento.