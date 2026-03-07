    Tigres

    Monterrey confirma que Torres y Aguirre se pierden el Clásico Regio

    Los dos futbolistas están lesionados de cara a la Jornada 10 del Clausura 2026.

    Omar Carrillo
    Monterrey confirma que Óliver Torres y Erick Aguirre se pierden el Clásico Regio

    Rayados dio a conocer este domingo los reportes médicos de sus jugadores lesionados en la semana: Óliver Torres y Erick Aguirre.

    Torres, explica: "sufrió una lesión miofascial de isquiotibial derecho durante el partido entre Rayados y Querétaro que se jugó el miércoles 4 de marzo en el Estadio BBVA".

    Durante el juego de la Jornada 9 del Clausura 2026, el español sintió una molestia pasados los 10 minutos y pidió su cambio.

    A Óliver se le vieron lágrimas en los ojos en el banquillo de suplentes tras salir de cambio. Su lesión se dio al minuto 11 y a los 16 entró Canales en su lugar.

    Por su parte, Erick Aguirre presentó una " lesión miotendinosa de cuádriceps derecho durante un entrenamiento".

    Los dos jugadores, se informa, iniciaron su proceso de rehabilitación y "el tiempo estimado de recuperación estará sujeto a su evolución".

    Por supuesto, tanto Torres como Aguirre se perderán el Clásico Regio a celebrarse la noche de este sábado dentro de la Jornada 10 del Clausura 2026 a celebrarse en el Estadio Universitario.

    Video ¡Se encienden las alarmas! Óliver Torres sale por lesión a días del Clásico Regio
    Tigres Monterrey Óliver Torres Érick Aguirre

