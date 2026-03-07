Tigres Monterrey confirma que Torres y Aguirre se pierden el Clásico Regio Los dos futbolistas están lesionados de cara a la Jornada 10 del Clausura 2026.

Rayados dio a conocer este domingo los reportes médicos de sus jugadores lesionados en la semana: Óliver Torres y Erick Aguirre.

Torres, explica: "sufrió una lesión miofascial de isquiotibial derecho durante el partido entre Rayados y Querétaro que se jugó el miércoles 4 de marzo en el Estadio BBVA".

Durante el juego de la Jornada 9 del Clausura 2026, el español sintió una molestia pasados los 10 minutos y pidió su cambio.

A Óliver se le vieron lágrimas en los ojos en el banquillo de suplentes tras salir de cambio. Su lesión se dio al minuto 11 y a los 16 entró Canales en su lugar.

Por su parte, Erick Aguirre presentó una " lesión miotendinosa de cuádriceps derecho durante un entrenamiento".

Los dos jugadores, se informa, iniciaron su proceso de rehabilitación y "el tiempo estimado de recuperación estará sujeto a su evolución".

Por supuesto, tanto Torres como Aguirre se perderán el Clásico Regio a celebrarse la noche de este sábado dentro de la Jornada 10 del Clausura 2026 a celebrarse en el Estadio Universitario.