Tigres vs. Monterrey: Guido Pizarro vs. Nico Sánchez se enfretan en el Clásico Regio
El Volcán recibirá un Clásico Regio muy peculiar en la Jornada 10.
El Clásico Regio entre Tigres y Monterrey, correspondiente a la Jornada 10 del Clausura 2026 de Liga MX, contará con un peculiar enfrentamiento en las bancas.
El juego de este sábado 7 de marzo en la cancha del Volcán marcará el primer enfrentamiento entre Guido Pizarro y Nico Sánchez, dos exfutbolistas de Tigres y Rayados, respectivamente, pero ahora en su faceta como entrenadores.
Por una parte, Guido Pizarro disputa su segundo torneo en la Liga MX como el mandamás en el banquillo de los Universitarios. En cuanto a su rival, Nico Sánchez se convirtió hace algunos días en el nuevo timonel de Monterrey tras la salida de Doménec Torrent.
En su faceta como futbolistas, Guido Pizarro dominó los Clásicos Regios ante Nico Sánchez en la Liga MX con un balance de 3 victorias, 2 empates y una derrota.
Tigres y Monterrey se enfrentan este sábado 7 de marzo en la cancha del Estadio Universitario en igualdad de condiciones con 13 puntos cada uno en el torneo, 4 victorias, 4 derrotas y 1 empate.
CLÁSICO REGIO ENTRE GUIDO PIZARRO Y NICO SÁNCHEZ
- Apertura 2018
- Tigres 0-0 Monterrey
- Clausura 2019
- Monterrey 1-1 Tigres
- Apertura 2019
- Monterrey 0-2 Tigres
- Apertura 2019
- Semifinal Ida
- Tigres 1-0 Monterrey
- Semifinal Vuelta
- Monterrey 1-0 Tigres
- Apertura 2020
- Monterrey 0-2 Tigres