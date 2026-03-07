Tigres Tigres vs. Monterrey: Guido Pizarro vs. Nico Sánchez se enfretan en el Clásico Regio El Volcán recibirá un Clásico Regio muy peculiar en la Jornada 10.

Video Clásico Regio: Guido Pizarrro y Nico Sánchez se enfrentan como entrenadores por primera vez

El Clásico Regio entre Tigres y Monterrey, correspondiente a la Jornada 10 del Clausura 2026 de Liga MX, contará con un peculiar enfrentamiento en las bancas.

El juego de este sábado 7 de marzo en la cancha del Volcán marcará el primer enfrentamiento entre Guido Pizarro y Nico Sánchez, dos exfutbolistas de Tigres y Rayados, respectivamente, pero ahora en su faceta como entrenadores.

En su faceta como futbolistas, Guido Pizarro dominó los Clásicos Regios ante Nico Sánchez en la Liga MX con un balance de 3 victorias, 2 empates y una derrota.

Tigres y Monterrey se enfrentan este sábado 7 de marzo en la cancha del Estadio Universitario en igualdad de condiciones con 13 puntos cada uno en el torneo, 4 victorias, 4 derrotas y 1 empate.

CLÁSICO REGIO ENTRE GUIDO PIZARRO Y NICO SÁNCHEZ

Apertura 2018

Tigres 0-0 Monterrey

Clausura 2019

Monterrey 1-1 Tigres

Apertura 2019

Monterrey 0-2 Tigres

Apertura 2019

Semifinal Ida

Tigres 1-0 Monterrey

Semifinal Vuelta

Monterrey 1-0 Tigres