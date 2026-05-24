Liga MX Aldrete opina del 'personaje' de Efraín Juárez previo a la Final de Liga MX El exjugador de Cruz Azul y Pumas reveló cómo era Efraín Juárez en su etapa de jugador.

Video Me gusta el 'personaje' de Efraín Juárez: Adrián Aldrete

Adrián Aldrete, exjugador de Cruz Azul y Pumas, protagonistas de la gran Final de Liga MX por el título del Torneo Clausura 2026, habló sobre el ‘personaje’ que ha mostrado Efraín Juárez desde que tomó las riendas del equipo de la UNAM en marzo del 2025.

Aldrete y Juárez fueron campeones del mundo con la Selección Mexicana Sub-17 en 2005 y años después, en 2013, fueron campeones de Liga MX con América.

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Al ser cuestionado sobre si Efraín Juárez tenía pinta de ser entrenador en su época jugador, Aldrete respondió: “No sé si técnico, pero lo que sí les puedo decir es que esta parte de él extrovertida, un poco que lo tachan de irreverente, él siempre ha sido así”.

“Es una persona auténtica, que piensa diferente, te lo hace saber. No tiene dobles discursos, me parece que eso es parte del éxito que ha tenido, estoy hablando sobre todo como futbolista, es lo que está empezando a crear como técnico”, añadió Aldrete en entrevista exclusiva para Línea de 4 previo a la Final de Liga MX.

Aldrete cree que Efraín Juárez tendrá el mismo éxito como entrenador como lo tuvo como futbolista al ser campeón de Liga MX (Pumas y América), campeón en Europa (Celtic) y campeón con la Selección Mexicana (Sub-17 y Copa Oro).

“Es una persona que cree 100 por ciento en sus proyectos, en lo que hace, lo sustenta con hechos, me gusta este ‘personaje’ de Efraín y digo ‘personaje’ porque toda la vida lo ha tenido”, expresó Aldrete.

De la mano de Efraín Juárez, Pumas busca acabar con una sequía de 15 años y ganar el octavo título de su historia en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Además, Efraín Juárez busca unirse al club de ser campeón como jugador y técnico con el mismo equipo tras coronarse como futbolista en el Clausura 2009.