Liga MX Pumas vs. Cruz Azul: El amuleto de Uriel Antuna para la Final de Liga MX El jugador de Pumas llegó con una Biblia en la mano al Estadio Olímpico Universitario.

Video Uriel Antuna llega a la Final de Liga MX con la Biblia en mano

Uriel Antuna llegó con amuleto al Estadio Olímpico Universitario para jugar la gran Final de la Liga MX entre Pumas y Cruz Azul por el título del Torneo Clausura 2026.

El futbolista del equipo de la UNAM fue captado por TUDN arribando a C.U. con una Biblia en la mano mientras saludaba a la afición universitaria.

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Minutos después, Antuna saltó y recorrió la cancha del Estadio Olímpico Universitario sosteniendo la misma Biblia previo al inicio del calentamiento.

Antuna ha tenido una gran conexión con la afición de Pumas en el Clausura 2026, sobre todo en la Liguilla cunado fue visto celebrando con los fans en un puesto de tacos la eliminación del América y Pachuca en los Cuartos de Final y Semifinales, respectivamente.

De la mano de Efraín Juárez, Pumas busca acabar con una sequía de 15 años y ganar el octavo título de su historia en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Efraín Juárez también tuvo su momento previo a la Final de Liga MX luego de que sus hijos y mamá lo recibieran con abrazos y besos a su llegada a C.U. antes de darle la bendición para enfrentar a Cruz Azul.