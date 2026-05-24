Liga MX El emotivo momento de Efraín Juárez con su familia antes de la Final de Liga MX El técnico de Pumas también fue ovacionado por la afición a su llegada al Estadio Olímpico Universitario.

Video Momento emotivo de Efra con sus hijos y su madre

Efraín Juárez vivió un momento especial a su llegada al Estadio Olímpico Universitario para la disputar la Final de Liga MX ante Cruz Azul por el título del Torneo Clausura 2026.

El técnico de Pumas fue ovacionado por la afición universitaria cuando bajó del autobús antes de entrar al túnel del estadio para dirigirse al vestidor del equipo.

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Efraín Juárez no solo tuvo un emotivo recibimiento de los fans, también lo tuvo por parte de su familia, especialmente de sus hijos y mamá, quienes lo recibieron con abrazos, besos y le dieron su bendición antes de dirigirse a los vestidores.

De la mano de Efraín Juárez, Pumas busca acabar con una sequía de 15 años y ganar el octavo título de su historia en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Además, Efraín Juárez busca unirse al club de ser campeón como jugador y técnico con el mismo equipo tras coronarse como futbolista en el Torneo Clausura 2009.

Ya sea Efraín Juárez o Joel Huiqui, la Liga MX volverá a tener un entrenador mexicano campeón después de seis años, luego de que Nacho Ambriz se coronara con León en el Apertura 2020.