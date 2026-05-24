    Liga MX

    Pumas vs. Cruz Azul: 'Memote' Martínez y Erik Lira no se pierden la Final

    Los jugadores del Tri se unieron a la concentración de sus equipos y desde las gradas apoyarán

    Por:Raúl Martínez
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    Video Memote y Lira no se pierden la Final y ojito a la advertencia celeste

    Como lo adelantó Javier Aguirre, el ‘Memote’ Martínez y Erik Lira llegaron al estadio Olímpico Universitario para mostrar su apoyo a Pumas y Cruz Azul respectivamente en la final del Clausura 2026 de la Liga MX.

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    En las primeras horas del día de la final ambos jugadores se unieron a las concentraciones de sus respectivos equipos y ser parte por lo menos de la previa luego de su convocatoria a la Selección Mexicana luego de que recibieran permiso del 'Vasco' Aguirre.

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    Al llegar al estadio Olímpico Universitario, el ‘ Memote’ Martínez fue recibido con una gran ovación por parte de los aficionados de Pumas. Y se notó más cuando llegó a uno de los palcos del estadio donde agradeció el apoyo.

    Por su parte, Erik Lira también recibió aplausos de los pocos fans de Cruz Azul que se dieron cita en el inmueble. Incluso, el futbolista de la Máquina aseguró estar tranquilo y que “Harán historia”.

    Cabe recordar que el ‘Memote’ y Lira no pudieron participar en la liguilla con sus equipos luego de que Javier Aguirre los convocará al Tri que inició concentración hace unas semanas de cara a la Copa del Mundo 2026.

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