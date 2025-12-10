    Liga MX

    Las contundentes palabras de Gorriarán sobre la baja de Alexis Vega previo a la final

    El jugador de los Tigres explica todo lo que representa el atacante mexicano en el esquema de los Diablos Rojos.

    Por:
    Raúl Martínez
    Video Las contundentes palabras de Gorriarán sobre ausencia de Alexis Vega

    Fernando Gorriarán señaló que buscarán aprovechar ante Toluca la baja de Alexis Vega ya que considera que los Diablos Rojos pierden mucho sin la ausencia de una de sus figuras, sin embargo, destacó al juego que han tenido los Escarlatas sin la presencia del mexicano.

    En entrevista para Línea de 4 el futbolista de los Tigres mencionó que en caso de que regrese Vega para la Final el jugador del Toluca la tendrá difícil por la falta de ritmo.

    Liga MX

    Es un pensamiento personal, yo creo que Toluca sí pierde bastante con Alexis, ha sido el mejor jugador de la Liga, lo demostró el torneo pasado con una excepcional Liguilla, pero son un gran equipo vienen jugando colectivamente de gran manera, creo que han encontrado esa conexión entre ellos para suplirlo de gran manera, tuvieron una serie muy complicada en Semis y la pudieron pasar, eso quiere decir que no deja de ser un equipo complicado más allá de lo que pueda dar o no Alexis

    “Esa larga inactividad le puede costar también estar tanto tiempo sin ese roce, puede ser también una pérdida para él (Alexis Vega)”, apuntó Gorriarán.

    Alexis Vega no ha jugado con Toluca desde la jornada 15 cuando se lesionó en el juego frente a Pachuca que lo ha marginado de las canchas en la recta final del Apertura 2025.

    PIZARRO NO SOLO SE PREOCUPA DE PAULINHO

    Guido Pizarro destacó la calidad de Paulinho, sin embargo, consideró que no solo tendrán que estar al pendiente de atacante sino de todo el Toluca ya que es un equipo que tiene un gran funcionamiento en el campo.

    Es un gran jugador que ha demostrado que más allá de la capacidad goleadora que tiene lo que influye en el circuito e juego del equipo de Toluca es muy importante, es el referente, pero más allá de él el funcionamiento del equipo es también muy bueno por eso están acá “, mencionó el estratega de los Tigres.

    Video ¡Así tiene planeado Tigres nulificar al atacante Paulinho!
    Relacionados:
    Liga MXFernando GorriaránAlexis VegaTigresTolucaPaulinho

