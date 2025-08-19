Video ¡Todo un capitán! El discurso de Fidalgo que ilusiona al americanismo

Ante la ausencia de Henry Martín por lesión, Álvaro Fidalgo se convirtió en el capitán del América y el Maguito ha cumplido con las demandas que exige su nuevo rol en las Águilas.

En ese sentido, el cuadro azulcrema compartió en su cuenta de Youtube un video en el que revela parte del discurso que dio Fidalgo antes de enfrentar a Tigres en la Jornada 5.

“Un rival que todos conocemos, nos hemos enfrentado ya en todas las instancias, sabemos el equipo que es, que es un partido de Liguilla, que dentro de cuatro o cinco meses vamos a estar posiblemente aquí, en instancias finales.

“Así es que muchachos, estamos más que preparados para esto, vamos a seguir creciendo como equipo, todos. La mejor versión de cada uno de nosotros, con hambre, con ganas de seguir creciendo. Estamos preparados”, menciona el español.

El discurso de Fidalgo motivó al América, pues, aunque inició el partido perdiendo, selló una gran remontada en el Volcán para vencer 1-3 a Tigres.

Gracias al triunfo en el norte del país, las Águilas lograron escalar a la cuarta posición del Torneo Apertura 2025 al llegar a 11 puntos y ponerse a solo uno del líder Pachuca.

América visitará al Atlas este domingo 24 de agosto en la Jornada 6 de Liga MX.