"Hoy voy a hacer algo diferente respecto a lo que venimos haciendo normalmente, la verdad me pega muy profundo, hoy tengo una tristeza muy grande personalmente, estar en casa y de las formas que suceden las cosas me duele, quiero pedirle perdón a la afición, pedirle perdón a la gente que viene a disfrutar de su equipo y yo soy el responsable de que no puedo darles esa alegría".