El árbitro optó por no actuar en consecuencia después de este fuerte golpe por parte del portero potosino y, con ello, sumó un capítulo a un historial bastante oscuro de decisiones que no se pueden entender en partidos pitados al América y que, incluso, han puesto en riesgo la integridad de jugadores azulcrema.

Para ejemplo está lo ocurrido con Fernando Hernández en partido de la Jornada 13 del Torneo Apertura 2024, cuando América visitó el Estadio Caliente para medirse a los Xolos de Tijuana. En aquell ocasión, Víctor Dávila recibió una patada de Christian Rivera que dio como consecuencia la fractura del jugador de las Águilas y el árbitro Fernando Hernández no sancionó esta entrada.

Algo similar ocurrió en la Semifinal de vuelta del Clausura 2022, entre América y Pachuca cuando Nico Ibáñez dio un planchazo sobre Richard Sánchez; a diferencia de lo ocurrido con Dávila o con el 'Búfalo' Aguirre quien incluso fue llevado al hospital de emergencia para descartar alguna lesión seria, Sánchez no sufrió más allá de la acción artera y que era de tarjeta roja evidente, aunque Fernando Hernández, el central de ese partido, decidió no sancionar.

Las decisiones del silbante que han perjudicado al América no solo han pasado por las entradas arteras, también por las insólistas y que han originado confusión, como la ocurrida en ese mismo Clausura 2022, aunque en la Fase Regular, en donde América visitó a Tigres y Diego Valdés anotó de tiro libre, aunque el árbitro Fernando Hernández decidió tumbar la anotación ya que, a su juicio, el jugador chileno tiró antes de indicación del silbante, cosa que resultó falsa, ya que el propio Hernández había dado anuencia a que Valdés efectuara el cobro. La confusión se desató en el campo debido a esta polémica decisión.

Por si fuera poco, en la Final de la Concacaf Champions Cup de 2021, América reclamó una mano que era evidente por parte del Monterrey en los últimos minutos y que hubiera significado el empate para las Águilas. A pesar de la revisión del VAR, Fernando Hernández decidió no marcar la mano; y hablando del VAR, incluso desde la cabina, el silbante decidió no llamar al 'Gato' Ortiz en la Final de ida del Apertura 2023 ante Tigres en el Estadio Universitario tras otra entrada muy severa sobre Diego Valdés.