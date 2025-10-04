Fernando Gago explota tras derrota de Necaxa y corta conferencia

Fernando Gago, director técnico del Necaxa, no la pasa nada bien en los Rayos, todo después de la derrota sufrida ante los Tuzos del Pachuca e n la Jornada 12 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

En el juego, incluso fue abucheado por la afición del conjunto de Aguascalientes, que también pidió la salida de Fernando Gago tras malos resultados en la presente campaña del futbol mexicano.

Eso no es todo, ya que el técnico argentino acabó por engancharse con un periodista en plena conferencia de prensa, misma que cortó de forma abrupta.

"La culpa la tengo yo 100%. Yo soy responsable, perdón", dijo en primera instancia Fernando Gago en la referida conferencia que, posteriormente, subió de tono, tras confirmar que tiene el respaldo de la directiva y al ser cuestionado sobre que salió de Boca Juniors por falta de resultados.

"Sí, perdí un clásico, 70 % de puntos de resultados, hay estadística, no te estoy mintiendo. La pregunta que me acabas de hacer no es cierta", dijo Gago quien después se refirió a la falta de resultados y sobre la comparativa con equipos que tienen mejores dividendos.

"Muchísimo trabajo. Es muy fácil hablar sobre el resultado. Sí. He jugado en toda mi carrera más de 50, 60 o 70 torneos. Gané 17. Me lesioné cinco veces. Sí, un fracasado, porque gané 17 de 70.