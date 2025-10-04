Video La afición del Necaxa explota contra Gago tras la derrota ante Pachuca

Los resultados no han sido los mejores para el conjunto necaxista, quien en lo que va del torneo ocupa la parte baja de la tabla de posiciones con nueve puntos tras 12 partidos disputados y saldo de dos victorias, tres empates y siete derrotas, tres de éstas de manera consecutiva.

Este viernes en el Estadio Victoria y como parte de la Jornada 12 del Apertura 2025, la afición del Necaxa, al verse abajo en el marcador, coreó el “¡fuera Gago!” desde la tribuna e incluso se vio a algunos seguidores portar una playera blanca con esta frase repetida en tres ocasiones.

La falta de resultados ha llevado que la propia afición del Necaxa se vuelque en contra de su entrenador, quien no sólo se ganó la animadversión de Chivas, sino de casi todos los fanáticos al futbol en México por la manera en la que se manejó su salida del Rebaño.

En conferencia de prensa tras la derrota ante Pachuca, Fernando Gago aseguró que habló con la directiva rojiblanca y de quien tiene el respaldo para continuar en el proyecto. De momento la Liga MX tendrá receso debido a la Fecha FIFA, por lo que el argentino tendrá tiempo para preparar el siguiente partido, nada fácil, ante Tigres en el Volcán.

Estos son los próximos partidos del Necaxa en el Apertura 2025: