Fernando Gago dejó de ser entrenador de Necaxa tras no haber podido llevar a los Rayos al Play-in en el actual torneo Apertura 2025 de Liga MX.

De acuerdo con Juan Carlos Zamora, de TUDN, dejó el banquillo del conjunto de Aguascalientes este sábado, un día después del empate ante Mazatlán en la Jornada 17 que los dejó sin posibilidades de colarse al Play-in.

La fuente señala, como había adelantado hace una semana, que "la directiva rojiblanca esperaría hasta conocer si se lograba clasificar, sin embargo al no conseguir el objetivo y, debido a ciertas formas que terminaron por no gustarles durante el torneo, decidieron terminar de manera anticipada la relación con Gago y su cuerpo técnico"

Necaxa buscará anunciar a su próximo entrenador antes de que finalice la Liguilla del torneo en curso. Los Rayos terminaron la campaña con 17 puntos 4 victorias, 5 empates y 8 derrotas.