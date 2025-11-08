    Necaxa

    Fernando Gago deja de ser entrenador de Necaxa tras fracaso en Liguilla

    El empate ante Mazatlán dejó a los Rayos sin posibilidad de entrar al Play-in.

    Por:
    Juan Regis.
    Video Última hora: echan a director técnico antes de que termine el torneo

    Fernando Gago dejó de ser entrenador de Necaxa tras no haber podido llevar a los Rayos al Play-in en el actual torneo Apertura 2025 de Liga MX.

    De acuerdo con Juan Carlos Zamora, de TUDN, dejó el banquillo del conjunto de Aguascalientes este sábado, un día después del empate ante Mazatlán en la Jornada 17 que los dejó sin posibilidades de colarse al Play-in.

    PUBLICIDAD

    La fuente señala, como había adelantado hace una semana, que "la directiva rojiblanca esperaría hasta conocer si se lograba clasificar, sin embargo al no conseguir el objetivo y, debido a ciertas formas que terminaron por no gustarles durante el torneo, decidieron terminar de manera anticipada la relación con Gago y su cuerpo técnico"

    Necaxa buscará anunciar a su próximo entrenador antes de que finalice la Liguilla del torneo en curso. Los Rayos terminaron la campaña con 17 puntos 4 victorias, 5 empates y 8 derrotas.

    Fernando Gago regresó a la Liga MX para dirigir a Necaxa tras su repentina y bochornosa salida de Chivas para dirigir en su natal Argentina. El regreso del entrenador a México provocó reacciones de todo tipo, pero una vez más su momento en la Liga MX ha llegado a su fin tras medio año en Aguascalientes.

    Más sobre Liga MX

    5 Historias
    Chivas vs. Monterrey EN VIVO por el Apertura 2025 de Liga MX: Horario y dónde ver
    1 min
    Liga MX se pronuncia tras trifulca previa al partido Toluca vs. América

    Liga MX se pronuncia tras trifulca previa al partido Toluca vs. América

    2 min
    Toluca vs. América: horario y dónde ver el partido de la Jornada 17 del Apertura 2025

    Toluca vs. América: horario y dónde ver el partido de la Jornada 17 del Apertura 2025

    2 min
    León vs. Puebla: horario y dónde ver el partido de la Jornada 17 del Apertura 2025

    León vs. Puebla: horario y dónde ver el partido de la Jornada 17 del Apertura 2025

    2 min
    Cruz Azul vs. Pumas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 17 del Apertura 2025

    Cruz Azul vs. Pumas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 17 del Apertura 2025

    Relacionados:
    NecaxaFernando Gago

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX