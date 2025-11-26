    Liga MX

    Necaxa anuncia el cese de Fernando Gago como técnico rumbo al Clausura 2026

    La directiva de los Rayos anunció de manera oficial la salida del director técnico argentino tras el Apertura 2025.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Importante club de la Liga MX anuncia la salida de su DT

    Los Rayos del Necaxa anunciaron lo que se sabía desde hace algunas semanas, Fernando Gago no continuará como director técnico del equipo de cara a la Liga MX Clausura 2026 y a espera de conocer su relevo.

    La decisión se debe a los malos resultados del equipo en el Apertura 2025, donde no alcanzaron siquiera uno de los 10 primeros lugares que le permitiera al equipo contender por el Play-In.

    Necaxa acabó el torneo regular con Fernando Gago al frente del equipo en el puesto 13 de la tabla de posiciones con 17 puntos y apenas cuatro juegos ganados y una diferencia negativa de -8 goles.

    NI LAS GRACIAS DAN A FERNANDO GAGO TRAS SU SALIDA DEL NECAXA

    Algo que llamó la atención en el anuncio del conjunto rojiblanco respecto a la salida del estratega argentino fue la falta de un comunicado formal, con diseño y en el que dieran las “gracias” al entrenador saliente así como desearle “éxito” en sus futuros proyectos, algo habitual en este tipo de situaciones.

    “Club Necaxa informa que Fernando Gago y su cuerpo técnico dejan de formar parte de nuestra institución. La Directiva ya trabaja en la definición del Director Técnico que encabezará al equipo en el próximo torneo”, fue el escueto anuncio de los Rayos en sus redes sociales.

    Se habla de un posible acuerdo para la llegada del uruguayo Martín Varini, quien dirige a FC Juárez, que contiende en los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025 tras jugar un par de partidos en el Play-In.

