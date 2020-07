Fernando Beltrán: "Nunca iría a América o a Atlas; amo a Chivas"

Fernando Beltrán tiene claro que no dejaría a Chivas para jugar con América o Atlas, si alguno de estos dos clubes lo buscaran. El 'Nene' manifestó su amor al cuadro rojiblanco, con el que está agradecido por las oportunidades que le ha brindado y con el que espera retribuirlas de la mejor manera.

En conferencia de prensa, el jugador dejó en claro que “Nunca iría al América . Amo mucho a Chivas y no jugaría ni en Atlas, ni en America” pese a que sonara su teléfono con una propuesta.

Y es que para Beltrán, lo más importante es demostrar el agradecimiento que tiene hacia "la gente que me ha ayudado mucho y siempre me da mensajes de apoyo, que me quedara en Chivas y aguantara.