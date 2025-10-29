Video Ojito a los rumores en Necaxa sobre Gago y un posible remplazo cerrado

A falta de dos jornadas para que termine el actual torneo Apetura 2025, la directiva del Necaxa analiza la continuidad del técnico argentino Fernando Gago al frente del conjunto hidrocálido.

El Insider Juan Carlos Zamora dio a conocer que de no obtener el boleto a Play-in el cargo de director técnico podría cambiar de manos para el próximo certamen, al solamente sumar tres victorias y 13 unidades.

Zamora informó que al interior del equipo reconocen que el panorama es complicado para lo que resta del torneo, si la tendencia de resultados continua es un hecho que habrá cambios en el equipo en la dirección técnica y de jugadores.

“Algunos de los nombres que se manejan en el entorno del equipo son Martín Anselmi, ex técnico de Cruz Azul, también se especula el nombre de Varini, actual director técnico de FC Juárez, al momento nada confirmado, todo queda en posibilidades”, señaló Juan Carlos Zamora.

Martín Varini termina contrato con FC Juárez

L a directiva de FC Juárez, por su parte, asegura que no ha recibido ninguna llamada a su director técnico, ni a la institución buscando los servicios de su director técnico. La información fue dada a conocer por el Insider, Mikel Aguirre.