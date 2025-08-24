    Futbol

    ¡Espectacular bienvenida a Diego Cocca en el Jalisco!

    En la presentación del técnico argentino en el estadio Jalisco el público lo ovaciona y le dedica enorme tifo.

    Por:
    Redacción.
    Video ¡La afición del Atlas se le entrega a Diego Cocca!

    El regreso del técnico argentino Diego Cocca en el estadio Jalisco provocó que la fanaticada del Atlas registrara una buena entrada, aprovechando la visita del América. Cocca, cumple su segundo periodo al frente de los Rojinegros, tras el bicampeonato conseguido con los Zorros.

    En cuanto Cocca hizo su aparición en la banca de los Rojinegros, la afición comenzó a corear su nombre y un enorme tifo con la figura del estratega fue desplegado desde la parte superior del inmueble. De inmediato cientos de banderas y el humo se hizo presente en el Jalisco.

    PUBLICIDAD

    El marco perfecto para complicarle la visita a las Águilas, previo al arranque del partido que cierra la jornada 6 del Apertura 2025.


    Más sobre Futbol

    1 min
    Horario y dónde ver el Pumas vs. Puebla de la Jornada 6 de la Liga MX

    Horario y dónde ver el Pumas vs. Puebla de la Jornada 6 de la Liga MX

    1 min
    ¡Joaquim Pereira sale en ambulancia de El Encanto!

    ¡Joaquim Pereira sale en ambulancia de El Encanto!

    5:02
    Resumen | León y Pachuca dividen puntos en el Estadio de la Fiera

    Resumen | León y Pachuca dividen puntos en el Estadio de la Fiera

    1:15
    ¡Gool del Atlas! En cobro de tiro de esquina Del Petre abre el marcador

    ¡Gool del Atlas! En cobro de tiro de esquina Del Petre abre el marcador

    1:15
    ¡Arranca el partido Querétaro vs Atlas! Síguelo EN VIVO aquí

    ¡Arranca el partido Querétaro vs Atlas! Síguelo EN VIVO aquí

    Relacionados:
    FutbolDiego CoccaAtlasAmérica

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Algo azul
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD