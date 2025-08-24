Video ¡La afición del Atlas se le entrega a Diego Cocca!

El regreso del técnico argentino Diego Cocca en el estadio Jalisco provocó que la fanaticada del Atlas registrara una buena entrada, aprovechando la visita del América. Cocca, cumple su segundo periodo al frente de los Rojinegros, tras el bicampeonato conseguido con los Zorros.

En cuanto Cocca hizo su aparición en la banca de los Rojinegros, la afición comenzó a corear su nombre y un enorme tifo con la figura del estratega fue desplegado desde la parte superior del inmueble. De inmediato cientos de banderas y el humo se hizo presente en el Jalisco.

El marco perfecto para complicarle la visita a las Águilas, previo al arranque del partido que cierra la jornada 6 del Apertura 2025.