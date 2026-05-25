Liga MX Erik Lira acepta que sus compañeros lo hicieron sufrir con Cruz Azul en la Final El capitán de La Máquina, en su visita a la Final de la Liga MX, agradece a sus compañeros por el título obtenido.

Video Como me hacen sufrir estos gueyes: Erik Lira

" Porque me hacen sufrir estos gueyes allá afuera, mejor adentro, veo a mis papás y te gana, te conmueves, ser campeón es lo mejor que hay".

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El jugador de La Máquina que vio el partido desde la grada al estar solamente de visita por su concentración con el Tricolor para el Mundial 2026 dijo que sufrió desde temprano por sus compañeros.

" Desde las 7:00 de la mañana estaba despierto, ya quería estar con mis compañeros, quería abrazarlos y estar cerca de ellos".

El único sobreviviente de la novena, el portero Andrés Gudiño, al estar junto a su capitán simplemente tuvo palabras de reconocimiento a su labor.

" Tiene un pinche carácter que solamente él sabe cómo llevar al grupo y es un excelente capitán, somos afortunados de tenerlo en el equipo".