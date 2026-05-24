Liga MX Los números respaldan a Pumas tras adelantarse en la Final de vuelta La estadística está a favor de los Universitarios cuando anotan primero en una final de vuelta.

Video Robert Morales: ¡tremendo golazo imposible para Mier!

Los Pumas pegaron primero en la Final de vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX lo que provocó la ilusión de los aficionados universitarios ya que cuando lo hacen comúnmente salen campeones.

Y es que en seis ocasiones que han anotado primero en el partido de vuelta en cinco han levantado el título y solo en una ocasión han perdido.

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Para que la ilusión se incremente en Pumas, a Cruz Azul le cuesta levantarse cuando recibe primero un gol en contra en la vuelta.

La Maquina tiene un saldo negativo en finales cuando el rival anota primero con un saldo de ocho derrotas por tres victorias.

ASÍ LE VA A PUMAS CUANDO ANOTA PRIMERO EN LA FINAL DE VUELTA

Robert Morales adelantó a los Pumas en la final del Clausura 2026 de la Liga MX a los 30 minutos de la primera parte ante Cruz Azul.

PUMAS anota primero en la Vuelta:

Campeón en la 76-77 vs. UdeG

Campeón en la 80-81 vs Cruz Azul

Campeón en la 90-91 vs América

Campeón Apertura 2004 vs Rayados

Campeón Clausura 2011 vs Morelia

Subcampeón Apertura 2015 vs Tigres

CRUZ AZUL al recibir primero: