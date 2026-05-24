Los números respaldan a Pumas tras adelantarse en la Final de vuelta
La estadística está a favor de los Universitarios cuando anotan primero en una final de vuelta.
Los Pumas pegaron primero en la Final de vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX lo que provocó la ilusión de los aficionados universitarios ya que cuando lo hacen comúnmente salen campeones.
Y es que en seis ocasiones que han anotado primero en el partido de vuelta en cinco han levantado el título y solo en una ocasión han perdido.
Para que la ilusión se incremente en Pumas, a Cruz Azul le cuesta levantarse cuando recibe primero un gol en contra en la vuelta.
La Maquina tiene un saldo negativo en finales cuando el rival anota primero con un saldo de ocho derrotas por tres victorias.
ASÍ LE VA A PUMAS CUANDO ANOTA PRIMERO EN LA FINAL DE VUELTA
Robert Morales adelantó a los Pumas en la final del Clausura 2026 de la Liga MX a los 30 minutos de la primera parte ante Cruz Azul.
PUMAS anota primero en la Vuelta:
Campeón en la 76-77 vs. UdeG
Campeón en la 80-81 vs Cruz Azul
Campeón en la 90-91 vs América
Campeón Apertura 2004 vs Rayados
Campeón Clausura 2011 vs Morelia
Subcampeón Apertura 2015 vs Tigres
CRUZ AZUL al recibir primero:
Campeón en la 72-73 vs León
Campeón Invierno 97 vs León
Campeón Guardianes 2021 vs Santos
Subcampeón en la 86-87 vs Chivas
Subcampeón en la 88-89 vs América
Subcampeón en la 94-95 vs Necaxa
Subcampeón Invierno 99 vs Pachuca
Subcampeón Clausura 2008 vs Santos
Subcampeón Apertura 2009 vs Rayados
Subcampeón Apertura 2018 vs América
Subcampeón Clausura 2024 vs América