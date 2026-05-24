    Liga MX

    Los números respaldan a Pumas tras adelantarse en la Final de vuelta

    La estadística está a favor de los Universitarios cuando anotan primero en una final de vuelta.

    Por:Raúl Martínez
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    Video Robert Morales: ¡tremendo golazo imposible para Mier!

    Los Pumas pegaron primero en la Final de vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX lo que provocó la ilusión de los aficionados universitarios ya que cuando lo hacen comúnmente salen campeones.

    Y es que en seis ocasiones que han anotado primero en el partido de vuelta en cinco han levantado el título y solo en una ocasión han perdido.

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    Para que la ilusión se incremente en Pumas, a Cruz Azul le cuesta levantarse cuando recibe primero un gol en contra en la vuelta.

    La Maquina tiene un saldo negativo en finales cuando el rival anota primero con un saldo de ocho derrotas por tres victorias.

    ASÍ LE VA A PUMAS CUANDO ANOTA PRIMERO EN LA FINAL DE VUELTA

    Robert Morales adelantó a los Pumas en la final del Clausura 2026 de la Liga MX a los 30 minutos de la primera parte ante Cruz Azul.

    PUMAS anota primero en la Vuelta:

    Campeón en la 76-77 vs. UdeG
    Campeón en la 80-81 vs Cruz Azul
    Campeón en la 90-91 vs América
    Campeón Apertura 2004 vs Rayados
    Campeón Clausura 2011 vs Morelia
    Subcampeón Apertura 2015 vs Tigres

    CRUZ AZUL al recibir primero:

    Campeón en la 72-73 vs León
    Campeón Invierno 97 vs León
    Campeón Guardianes 2021 vs Santos
    Subcampeón en la 86-87 vs Chivas
    Subcampeón en la 88-89 vs América
    Subcampeón en la 94-95 vs Necaxa
    Subcampeón Invierno 99 vs Pachuca
    Subcampeón Clausura 2008 vs Santos
    Subcampeón Apertura 2009 vs Rayados
    Subcampeón Apertura 2018 vs América
    Subcampeón Clausura 2024 vs América

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